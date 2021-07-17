ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, açık alandaki termometreler 40 dereceyi gösteriyor.

Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, açık alandaki termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan Adanalılar serinlemek için parklara akın ederek ağaç gölgelerine sığındı. Parkta serinlemeye çalışan Sude Doğan, sıcak havaya dayanmakta zorlandığını belirterek, "Klimasız yaşayamıyoruz. Adana'dan kaçmayı planlıyorum. Biz dünyada cehennem sıcağını yaşıyoruz. Hepimize su tabancası dağıtsınlar ve aynı anda güneşe sıkalım. Belki faydası olur" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38-39 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcağın etkisini arttırdığı Adana'da vatandaşlar park ve yeşil alanlara akın etti. Sıcaktan bunalan Adanalılar, ağaçların altında oturarak ve çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

'ADANA'YA GELEN ARKADAŞIM İKİ GÜN SONRA KAÇTI'

30 yıldır Adana'da yaşadığını ve yaz sıcaklarına alışkın olmasına rağmen bunaldığını ifade eden Mehmet Sıddık (33), serinlemek için kendini Atatürk Parkı'nda bulunan gölgelik alanlara attığını söyledi. Her yıl sıcaklığın etkisini arttırdığını dile getiren Sıddık, 'Bu yıl geçen seneye göre daha sıcak. Gölge bulduğumuz an kendimizi atıyoruz. 3 saattir burada yatıyorum. Geçen İstanbul'dan bir arkadaşım kardeşimin düğünü için 1 haftalığına Adana'ya geldi. 2 gün sonra özür dileyerek sıcağa dayanamadığını söyleyip gitti. Düğüne de gelemedi" diye konuştu.

'DÜNYADA CEHENNEM SICAĞINI YAŞIYORUZ'

Sıcaktan bunalınca arkadaşlarıyla birlikte parktaki ağaçların gölgesine sığınan Sude Doğan (18) ise bunaltıcı havadan dolayı geceleri uyuyamadığını anlattı. Duş aldıktan bir dakika sonra terlemeye başladıklarını kaydeden Doğan, "Klimasız yaşayamıyoruz. Adana'dan kaçmayı planlıyorum. Biz dünyada cehennem sıcağını yaşıyoruz. Hepimize su tabancası dağıtsınlar ve aynı anda güneşe sıkalım. Belki faydası olur" dedi. Yaz mevsiminin berbat geçtiğini anlatan Kader Kılıç (22) ise kronik hastalığı olduğunu ve geçen hafta sıcaktan dolayı fenalaştığını söyledi. Fırsatı olsa Adana'dan gideceğini vurgulayan Kılıç, çalıştığı iş yerindeki patronuna kendisini tatile göndermesi için çağrıda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR
ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR
ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR
ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Serra Arıtürk
Spor Balotelli Metin Oktay Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADANA'DA KAVURUCU SICAKLAR BUNALTIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:22:03. #1.14#

title