Adana'da kavun verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü
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Adana'da kavun verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü

Adana'da kavun verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Ekonomi

Verimli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı süren kavun, verimiyle üreticisini sevindirdi.

Verimli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı süren kavun, verimiyle üreticisini sevindirdi.

Çukurova'nın verimli topraklarında yetiştirilen kavun, tarlada 1,5 liradan alıcı bularak 3-4 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kavunda kalitenin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi.

Adana'nın turfanda sebze ve meyve üretiminde önde gelen illerden biri olduğunu anımsatan Tekin, mayıs ayında başlanan hasadın devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de kavun üretiminde Adana ilk sırada yer almakta. Kavun fiyatları karpuza göre daha iyi seyrediyor. 44 bin dekar alanda ekim yapıyoruz, yaklaşık 200 bin ton civarında kavun üretimimiz var ve Türkiye'de birinci sıradayız." diye konuştu.

Tekin, ürünün bu yıl verimiyle üreticisini memnun ettiğini aktardı.

Çiftçi Hasan Baltacı da tarlasında haziranın ilk haftasında kavun hasadına başladığını ve bu yıl verimin iyi olduğunu kaydetti.

Çiftçi Müslüm Aktürk ise verimden ve kaliteden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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