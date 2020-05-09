Adana'da kavun hasadı başladı

Adana'da kavun hasadı başladı Kavunda rekolte ve fiyat yüz güldürüyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da kavun ekim alanının yüzde 10-15 arasında düştüğünü söyledi Adana'da turfanda kavun hasadı başladı.

Adana'da kavun hasadı başladı

Kavunda rekolte ve fiyat yüz güldürüyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da kavun ekim alanının yüzde 10-15 arasında düştüğünü söyledi

ADANA - Adana'da turfanda kavun hasadı başladı. Kilogramı boyutuna göre 5 ile 8 lira arasında satılan kavun, kalitesiyle ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kentte yaklaşık 42 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda hasat sürüyor. Dönüme ortalama 6 ton rekolte beklenen kavundan yaklaşık 250 bin ton ürün bekleniyor. Kilogramı boyutuna göre 5 ile 8 liradan alıcı bulan kavun, talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.

"Dönüm başına 5-8 ton arası verim"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine kavunun Adana için önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi. Doğan, Adana'da şuan sadece turfanda hasadın başladığını belirterek, "Temmuz'un ilk haftasına kadar hasat devam edecek. Şuan turfanda kavun marketlere ve büyükşehirlere gönderilmekte. Kavunun kilogram fiyatı boyutuna göre 5 ile 8 lira arasında değişmekte ve dönüm başına 5-8 ton arası verim vermekte. Kavunda tabi ülke ekonomisine katkı sunan bir ürün. Her ne kadar az ekimi yapılsa da vitamin ve mineral açısından önemli" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz ekim alanını azalttı"

Adana'da ekim alanının yüzde 10-15 arasında düştüğünü vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 720 bin dekar alanda kavun ekimi yapılmakta. Adana'da ise 42 bin dekar alanda kavun ekimi yapılmakta. Kavun Adana'da ekilen karpuzun 3'te 1'i kadar ekilmekte. Geçen yıla oranla ekim alanlarında yüzde 10 ile 15 arasında düştü. Bunun da nedeni girdi fiyatları yüksek olduğu için çiftçilerimiz önünü göremedi. Geçen yıl ve evvelki sene çiftçimiz üründen çok büyük zarar ettiğinden dolayı bazı çiftçilerimiz ekim alanını azalttı. Geçen sene Adana'da 50 bin dekar alanda kavun ekilmişti."

"Tek temennimiz fiyatların 1 liranın üzerinde olması"

Adana'da son 1 haftada yağan yağış nedeniyle hasadın da geç yapıldığını vurgulayan Başkan Doğan, "Yerler kuruduktan sonra hasat son sürat devam edecektir. Şuan büyük seralarda hasat yapılıyor. 6 metrelik seralarda önümüzdeki hafta hasat başlayacak. Fiyatlar geçen hafta daha yüksekti. Ancak son 2 gündür düşmeye başladı. Antalya ve Adana'da kavun hasadı yapılmakta. Havalar ısındığında fiyatlar aşağı düşecektir. Tek temennimiz fiyatların 1 liranın üzerinde olması" ifadelerini kullandı.

"Ürünler daha ülke ihtiyacını karşılamadı"

Yurt dışına da iç piyasadaki ihtiyaç karşılandıktan sonra kavun gönderildiğini aktaran Doğan, " Yurt dışına kavun ihracatı daha başlamadı. Mayıs ayının son haftası ve Haziran ayının ilk haftası ürün bolluğu yaşanırsa yurt dışına kavun gidecek. Şuan ki ürünler daha ülke ihtiyacını karşılamadı. Ne zaman ülke ihtiyacı karşılarsa yurt dışına o zaman kavun gönderilir" dedi.

"Fiyatlar iyi"

Üretici Kemal Girmez de verimden ve kaliteden memnun olduklarını söyleyerek, "Ben kendi seramdan geçen sene dönüm başına 5 ton verim aldım. Bu sene 8 ton bekliyorum. Fiyatlarda iyi. Geçen sene kilogramı 4-5 lirayken bu sene kilogramı 7 ile 8 lira" diye konuştu.

Kaynak: İHA