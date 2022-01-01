Adana'da kavgaya müdahale eden polisi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, iki kişi arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde Namık Kemal Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, olay yerine yönlendirilen polis ekip aracına saldırdı.

Kavgaya müdahale eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliğinde görevli bir polis memuru, bıçakla göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, polis memurunu bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Bülent B'yi gözaltına aldı.

Ekip aracına saldıran kadın ile kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.