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Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, olay yerine gelen polis ekip aracına saldırdı.

Kavgaya müdahale eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli bir polis memuru, bıçakla göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Bülent B'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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