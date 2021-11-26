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Adana'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

Adana'da silahla kavgada vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA (AA) - Adana'da silahla kavgada vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne özel bir araçla yaralı olarak getirilen kişinin öldüğü ihbarı üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ölen kişinin 22 yaşındaki U.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, olayın merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yaşandığını tespit etti.

Araştırmalarını genişleterek sürdüren ekipler, U.Ç'nin çıkan tartışma sonucu bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu öldürüldüğünü belirledi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede ise boş kovan bulunamadı.

Olayı gerçekleştiren zanlının boş kovanları toplayıp kaçtığını değerlendiren ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi ile U.Ç'yi yaralı olarak hastaneye getirdikten sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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