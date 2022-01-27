Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı - Haberler
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Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı

AA, Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 iki kişi ağır yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 iki kişi ağır yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunda Azad Y, Tamer A. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi Azad Y. ve Tamer A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı

Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Seyhan, Polis, Masaj, Adana, Güncel, Haber

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