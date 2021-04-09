Adana'da kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Adana'da kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.

Adana'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde, arkadaş oldukları öğrenilen Ali Sert (54) ile H.D. (64) arasından kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan Sert, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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