Adana'da Kavga: 2 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından yaşanan kavgada Hakan G. bıçakla yaralandı.



Çevredeki bir hastanede tedavi altına alınan Hakan G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Tekrar kavga ettiler



Bir süre sonra olay yeri yakınında aynı gruplar arasında çıkan ikinci kavgada, olayla ilgisi bulunmayan Ayşenur G. (17) av tüfeğiyle yaralandı.



Yaralı genç kız, sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ayşenur G'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.



Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.