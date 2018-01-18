Adana'da Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da iş ortakları arasında çıkan ve silah, kazma ve küreklerin kullanıldığı kavgada 1 kişi ölürken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, demir ve plastik doğrama işi yapan ortaklar Hüsnü Y. (44) ile Serdem K. arasında bir süre önce para meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Saat 16.00 sıralarında ise Hüsnü Y., kardeşleri Nasih ve Aziz Y. ile birlikte Teke Caddesi'ndeki iş yerlerinde çalışırken Serdem K. otomobil ile iş yerine geldi. Otomobilden inen Serdem K., tabancasını çekip Hüsnü Y.'ye ateş etti. Hüsnü Y. aldığı mermiyle yere yığılınca kardeşleri Nesin ve Aziz Y., Serdem K.'ye saldırıp kazma, kürek ve demir sopalarla vurmaya başladı. Serdem K. de Nasih ve Aziz Y.'ye ateş etti. Bu arada iş yerinde çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan 3 kardeşi özel bir hastaneye götürdü. Kazma, kürek ve demir sopalarla yaralanan Serdem K. ise başka bir ambulans ile Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hüsnü Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşlerinin tedavisi devam ediyor. Ağır yaralanan Serdem K.'nin ise Balcalı Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)