Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
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Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

ADANA'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Can A. ve Selim A. kardeşler, husumetli oldukları Ramazan Y. ile ağabeyi Cumali Y.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selim A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Y.'yi kalçasından yaraladı. Ramazan Y. de evden aldığı bıçakla önce Selim A.'yı göğsünden, sonra da kardeşi Can A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selim A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Selim A. ve Can A.'yı bıçakla yaralayan Ramazan Y.'yi gözaltına alan polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı araştırma sürüyor.


Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Adana'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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