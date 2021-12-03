Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı, akraba ziyaretinde yakalandı - Haberler
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Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı, akraba ziyaretinde yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da

Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı akraba ziyaretinde gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı akraba ziyaretinde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan A.B'nin merkez Sarıçam ilçesinde akrabasını ziyarete gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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