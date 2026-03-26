Adana'da kasası eşek dolu kamyonet yola devrildi

Adana'da kasasında eşek yüklü olan kamyonet devrildi. Yola savrulan eşekler yaralandı. Kazayı görenler, sürücü ve eşeklerin yardımına koştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Misis mevkisinde meydana geldi. Ceyhan'dan Adana yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın kasasında bulunan eşekler ise yola savruldu.

Kazayı görenler sürücü ve eşeklerin yardımına koştu. Yaralanan eşeklerin sahibi tarafından başka bir araca yüklenerek götürüldüğü öğrenildi.

Devrilen kamyonet ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ADANA

