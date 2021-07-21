Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kamyonun karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kamyonun karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda karşı şeride geçerek 01 KE 469 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyondaki iki kişi ve otomobil sürücüsü, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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