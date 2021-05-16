Adana'da karpuz hasadı başladı; tarlada kilosu 3,5 - 5 TL
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Adana'da karpuz hasadı başladı; tarlada kilosu 3,5 - 5 TL

Adana'da karpuz hasadı başladı; tarlada kilosu 3,5 - 5 TL
Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı başladı.

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'da sezonun ilk turfanda karpuz hasadı başladı. Ürünler tarlada kilosu 3,5 - 5 TL arasında satılıyor.

Türkiye'de karpuzların 22,6'sını yetiştirerek üretimde ilk sırada yer alan kentin kıyı kesimlerindeki Karataş ilçesi Bahçe ve Kapı mahallelerinde sezonun ilk hasadı başladı. Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ve beraberindeki yetkililer de hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Muhammet Ali Tekin, kentte karpuz hasadının ağustos ayına kadar devam edeceğini kaydetti. Tekin, "2020 yılı Türkiye karpuz üretimi yaklaşık 3,45 milyon ton olup Adana üretimi ise 112 bin 837 dekar alanda 789 bin 889 ton olarak gerçekleşti. Bu yıl tahminlerimize göre 23 bin 485 açıkta ve 82 bin 882 dekar örtü altında olmak üzere toplam 110 bin dekar alandan 745 bin ton rekolte bekleniyor" dedi.

Adana'nın, dekar başına verimde Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğunu söyledi. Tekin, "Bu yıl yaptığımız gözlemlerde örtü altı üretimde dekara verim ortalama 5-7 ton civarında olmuştur. Açığa ekilen tarla karpuzlarında ise ortalama 4,5, 5 ton arasında verim alınmaktadır. Ürünler şu an tarla başında kilosu 3,5-5 TL'ye satılıyor" diye konuştu.OLGUNLAŞMAMIŞ KARPUZ HASADINA ÖNLEMOlgunlaşma döneminden önce ürün hasat edenlere yönelik önlemler de aldıklarını vurgulayan Tekin şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken karpuz hasadını önlemek için valiliğimizin olurları ile kurulan komisyonumuz tarafından hasat takipleri yapılıyor. Bunun yanında ilçelerimizde de kurulan komisyon marifetiyle her gün kontrole çıkılarak olgunluk uygunsa hasat için izin verilmektedir. Üreticilerimize müdürlüğümüz tarafından eğitimler verilmekte ve hazırlanan afişlerle de gerekli duyurular yapılmaktadır."


Adana'da karpuz hasadı başladı; tarlada kilosu 3,5 - 5 TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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Adana'da karpuz hasadı başladı; tarlada kilosu 3,5 - 5 TL - Haberler
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