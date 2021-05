Adana'da karpuz hasadı başladı

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 22,6'sının karşılandığı Adana'da, turfanda karpuz hasadına başlandı. Bu yıl karpuzda 745 bin ton rekolte bekleniyor.

Karataş ilçesindeki Bahçe ve Kapı mahallelerinde kumsal topraklarda yetişen ve kilosu 3,5-5 liradan satılan karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin yaptığı açıklamada, son 10 yılda Türkiye karpuz üretiminin 3,7- 4,2 milyon ton arasında değişim gösterdiğini belirterek, 2020 yılı Türkiye üretiminin yaklaşık 3.45 milyon ton olduğunu, Adana üretiminin ise 112 bin 837 dekar alanda 789 bin 889 ton olarak gerçekleştiğini söyledi. Adana'nın Türkiye karpuz üretiminde yüzde 22,6 ile ilk sırada yer aldığını kaydeden Tekin, "Bu yılki tahminlerimize göre ekilişimiz 23 bin 485 açıkta ve 82 bin 882 dekar örtü altında olmak üzere toplam 110 bin dekar alandan 745 bin ton olarak rekolte beklenmektedir" dedi.

Adana'da dekara karpuz veriminin de Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğuna dikkat çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yıl yaptığımız gözlemlerde örtüaltı üretimde dekara verim ortalama 5-7 ton civarında olmuştur. Açığa ekilen tarla karpuzlarında ise ortalama 4-5,5 ton arasında verim alınmaktadır. Adana'da daha çok erken üretim söz konusu olduğundan hasat mayıstan ağustosa kadar devam etmektedir. Açığa ekilen karpuzlarda hasat genellikle haziran sonunda başlayıp temmuz-ağustos aylarına kadar devam etmektedir."

Adana'da turfanda karpuzun bu yıl ilk olarak Karataş ilçesine bağlı Bahçe ve Kapı mahallelerinde hasat edildiğini şu an tarla başında kilosunun 3,5-5 liradan satıldığını belirten Tekin, "Her yıl olduğu gibi bu yılda erken karpuz kırımını önlemek için valiliğimizin olurları ile kurulan il komisyonumuz tarafından hasat takipleri yapılmaktadır. Bunun yanında ilçelerimizde de kurulan komisyon marifetiyle her gün kontrole çıkılarak olgunluk uygunsa kırma için izin verilmektedir. Üreticilerimize müdürlüğümüz tarafından 'hasadın olgunlaşmış karpuzlar seçilerek yapılması, olgunlaşmamış olanlar için hasat zamanının beklenmesi' yönünde eğitimler verilmekte ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan afişlerle de gerekli duyurular yapılmaktadır" diye konuştu. - ADANA

