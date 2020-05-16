Adana'da karpuz hasadı başladı
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Adana'da karpuz hasadı başladı

Adana'da yaklaşık 120 bin dönüm arazide karpuz hasadı başladı.

Adana'da karpuz hasadı başladı
16.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:32

Adana'da yaklaşık 120 bin dönüm arazide karpuz hasadı başladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkenci karpuzda dekar başına 3-5 ton, geç olanda da 8-10 ton verim beklediklerini söyledi.

Hasadın temmuz ayının ortasına kadar süreceğini dile getiren Doğan, "Adana'da hava sıcak olmasına rağmen hasat hızlı bir şekilde devam ediyor. Hasadın ardından karpuzlar iç piyasaya sürülecek. Kilogramı 2-2,5 liradan piyasaya çıkmasını, bölgede hasat arttıkça fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Karpuz üreticisi Hasan Ataman da verimden memnun olduklarını belirterek, "Karpuzlarımızın kalitesi iyi. Ürünlerimi tarlada 2,30 liradan sattım. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yiyebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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