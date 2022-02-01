ALADAĞ, ADANA (İHA) - Adana'da karla mücadele seferberliği

Aladağ ilçesinde 10 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ekipler gece gündüz çalışıyor

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde 10 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ekipler seferber oldu.

Adana merkeze 91 kilometre uzaklıktaki Aladağ ilçesinde yoğun yağışların ardından kar esareti yaşanıyor. Gece gündüz mücadele eden ekipler, kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.

Tipi nedeniyle ile karla mücadelesi daha güç hale gelen ekipler, bir yan da mahsur kalan araçları kurtarıyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, ilçede yaşanan kar yağışının dün akşam itibari ile afet boyuna ulaştığını ve çatı çökmelerine karşın vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Başkan Akgedik, ilçede yoğun kar yağışının sürdüğünü ifade ederek tüm mesai arkadaşlarına ve tüm kurumlara karla mücadeleye verdiği destek için teşekkür etti.