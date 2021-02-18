Adana'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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Adana'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

18.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:06
Adana'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Kozan ilçelerinde yoğun kar yağışına karşın çalışma başlattı.

Kar küremesi ve tuzlama yapan ekipler, kırsal mahallelerin ilçelerle bağlantısının kopmaması için teyakkuzda bekliyor.

Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Kozan'da yoğun çalışma sürdüren ekipler, greyderler yardımıyla yolları açık tutarken, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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