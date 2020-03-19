Adana'da karla mücadele çalışmaları Adana'nın Kozan ilçesi yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle ve 3 yaylanın yolu kardan temizlendi.

Adana'nın Kozan ilçesi yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle ve 3 yaylanın yolu kardan temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kuzeyinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yoları ulaşıma kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldı. Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, yolları kapanan kırsaldaki Horzum ve Elmalı mahalleleri ile Yanalerik, Çamdere ve Savruk yaylalarının yolunu ulaşıma açtı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, y karla mücadele ekiplerinin zor koşullarda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA