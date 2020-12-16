Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı

Adana'da, çarpıştığı minibüsteki 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen beton mikserinin sürücüsü tutuklandı.