Adana'da karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen koca tutuklandı
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Adana'da karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen koca tutuklandı

24.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:48
Adana'da karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen koca tutuklandı

Adana'da, tartıştığı karısını tabancayla öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

Adana'da, tartıştığı karısını tabancayla öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde, R.Y. ile eşi Nuri Y. arasında kredi kartı borcu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Nuri Y'nin eşine hakarette bulunduğu ve tabancasını çıkartarak öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri adrese giderek zanlıyı apartmanın çatısında yakaladı.

Ekipler, yaptığı aramayla şüphelinin sakladığı iddia edilen tabancayı da buldu. Tabancanın şarjöründe 5 de mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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