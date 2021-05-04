Adana'da karısını darbettiği öne sürülen kişi 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Adana'da tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen koca hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen koca hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuksuz İ.H. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki ile şüphelinin evli olduğu, aralarında ziynet eşyası nedeniyle çıkan tartışma sonucu İ.H'nin hakarette bulunup saldırdığı karısı Ö.H'yi darbettiği belirtildi.

Kocasından şikayetçi olan Ö.H'nin, "Eşim cezaevinden bir yıl önce çıkmıştı. Kendisiyle sürekli huzursuzluk yaşıyorduk. Olay günü eşim, daha önce bana hediye ettiği yüzükleri istedi. Ben de yüzükleri geri vermek istemeyince hakaret ederek beni dövdü. Kendisinden şikayetçiyim." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.H'nin "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlarından 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu