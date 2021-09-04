Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti
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Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti

Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. ile K.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden baba A.Ö. ise başından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ö. ve A.Ö'yü bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. C.Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti - Haberler
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