Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

27.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:43

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Denizli Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan Safinaz (68) ve Muzaffer Demirbaş'a (71) telefonla ulaşamayan çocukları durumu alt katta oturan yakınlarına bildirdi.

Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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