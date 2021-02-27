Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
27.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:43
Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Denizli Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan Safinaz (68) ve Muzaffer Demirbaş'a (71) telefonla ulaşamayan çocukları durumu alt katta oturan yakınlarına bildirdi.
Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu