Adana'da karayolu çöktü
Adana ile 6 ilçenin bağlantısını sağlayan karayolu, meydana gelen göçük nedeniyle tek taraflı trafiğe kapatıldı.
25.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:54
Adana ile 6 ilçenin bağlantısını sağlayan karayolu, meydana gelen göçük nedeniyle tek taraflı trafiğe kapatıldı.
Adana'da kuvvetli sağanak nedeniyle Adana-İmamoğlu karayolu Mustafalar mevkisinde çökme meydana geldi. İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini Adana merkeze bağlayan yol tek taraflı araç trafiğine kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. - ADANA
Kaynak: İHA
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