Adana'da karantinadakiler de Adana Kebap'tan mahrum kalmıyor
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Adana'da karantinadakiler de Adana Kebap'tan mahrum kalmıyor

12.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:13
Adana'da karantinadakiler de Adana Kebap'tan mahrum kalmıyor

Adana'da kebapçılar, korona virüslü hastalara kebap servisi yaparak onların sevdikleri lezzetlerden mahrum bırakmıyor.

Adana'da kebapçılar, korona virüslü hastalara kebap servisi yaparak onların sevdikleri lezzetlerden mahrum bırakmıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, "Adana Kebap ve yanındaki yeşillikleri bir vitamin kaynağıdır. Korona virüslü hastalar kebaptan mahrum kalmıyorlar "dedi.

Tüm Türkiye'de korona virüs vaka sayıları arttığı için İçişleri Bakanlığı kararıyla restoranlar paket servis yapmaya başladı. Ancak Adana'da hasta olan vatandaşlar kentin en meşhur yiyeceklerinden olan Adana Kebap'tan vazgeçmemek için paket servis istemeye başladı. Kentteki kebapçılarda hem hastayı hem de paket servis yapan kuryeleri riske atmamak için temassız teslimatla siparişleri evlere ulaştırıyor. Evinde karantinada olan kişi ya kendisi ya da bir yakını aracılığıyla kebap siparişini veriyor, ücretini EFT veya havale ile ödedikten sonra kurye kebabı kapıya asıp zili çalıp hastayla temas etmeden geri dönüyor.

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde işletmelere gelen telefonlar dikkatimizi çekmeye başladı. İnsanlar korona olan arkadaş veya akrabalarına vitamin deposu olan Adana Kebap ikram ediyorlar. 1-2 telefondan sonra başka arkadaşlarımızda da olduğunu görüp dikkatimizi çekti. Bu paketleri biz temassız teslimat şekliyle ulaştırıyoruz. Adana Kebap ve yanındaki yeşillikleri bir vitamin kaynağıdır. Bunu bir vitamin kaynağı olarak görüp insanlar sipariş veriyor. Bu da Türk insanının kadirşinaslığını, misafirperverliğini ve hastalara yardımını göstermiş oluyor. Korona virüslü hastalar kebaptan mahrum kalmıyorlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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