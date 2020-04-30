Adana'da karantinadaki kişilere konser
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Adana'da karantinadaki kişilere konser

Adana'da karantinadaki kişilere konser
30.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:49

Adana'da karantinada bulunan 376 kişiye, 4 kişilik müzisyen ekibi tarafından konser verildi.

Adana'da karantinada bulunan 376 kişiye, 4 kişilik müzisyen ekibi tarafından konser verildi.

Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik müzisyen ekibi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 376 kişiye konser verdi. Ney, darbuka, def ve kanun eşliğinde karantinadaki vatandaşlara Türk Sanat Müziği şöleni yaşatıldı. Karantinada bulunan vatandaşlar, kaldıkları odaların pencerelerinden hem konseri izledi, hem de cep telefonlarıyla görüntüledi. Konserin ardından program Kur-an Kerim tilavetiyle son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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