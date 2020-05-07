Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine gönderildi

ADANA'da, yurt dışından getirilerek yurda yerleştirilen 358 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

ADANA'da, yurt dışından getirilerek yurda yerleştirilen 358 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya ve Rusya'dan, Adana'ya getirilen 358 kişi, 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi. Karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirilerek, memleketlerine gönderildi.358 kişi, evlerinde, tedbir amaçlı 14 gün süreyle kendilerini izole edecekler.

Kaynak: DHA