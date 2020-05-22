Adana'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi
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Adana'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Adana'da yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 179 kişi evlerine gönderildi.

Adana'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi
22.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Adana'da yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 179 kişi evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla farklı ülkelerden kente getirilen 179 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi.

Burada karantina süreleri dolan 179 kişinin son sağlık kontrolleri yapıldı.

Olumsuz durum belirlenmemesi üzerine 179 kişi, AFAD koordinasyonunda otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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