Adana'da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2)
TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Adana- Ankara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı.
17.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:52
TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Adana- Ankara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma yüzünden trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda, Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçesi kesimlerinde de ulaşım durdu.Çağlar ÖZTÜRK- Adnan ÇELEBİ/ ADANA- NİĞDE,
Kaynak: DHA