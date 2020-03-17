Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana-Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı.
17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:29
Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)
TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana-Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri yoldaki ulaşımı kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde de ulaşıma ara verildiği duyuruldu.
Kaynak: DHA