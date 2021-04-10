Adana'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
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Adana'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı.

Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Çamlıbel ve Hamidiye mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine Pozantı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yolda mahsur kalanlar ve otomobilleri, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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