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Adana'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

TUFANBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle Tufanbeyli'yi Kayseri'nin Develi ilçesine bağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede belediye ekipleri de kapanan mahalle yollarında çalışma yapıyor.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu ve eğitime bir gün ara verilen Pozantı ilçesinde de çocuklar kar topu oynayıp kayarak karın keyfini çıkardı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Tufanbeyli, Kayseri, Adana, kar, Güncel, Haber

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