Adana'da Kar Yağışı

Adana'da kent merkezindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri ve Yüzüncüyıl mahallelerinde kısa süreli kar yağdı. Bu yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kar görülmesine pek alışkın olunmayan kentte bazı vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA