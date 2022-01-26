Adana'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Haberler
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Adana'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Adana'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı.

Andıl Mahallesi'nde yaşayan Medine Akıllı (85), kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kaldı.

Akıllı'nın yakınları, Yüreğir Belediyesini arayarak yaşlı kadının kurtarılması için yardım istedi.

Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla Akıllı'yı mahsur kaldığı evinden kurtardı.

Ekipler, sağlık sorunu bulunmayan Akıllı'yı, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki akrabalarına teslim etti.

Akıllı, eşinin hayatını kaybetmesinden sonra yalnız yaşamaya başladığını belirterek, "Kar bastırdı, her yer kapandı. Sobamı yakamıyorum, yemeğimi yapamıyorum. Tek başıma öleceğim sandım. Sağ olsunlar beni kurtardılar." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

Medine, Kozan, Adana, kar, Kültür Sanat, Haber

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