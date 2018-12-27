Adana'da Kar Esareti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle iki gündür okullar tatil edilirken, köy yollarını açmaya çalışan greyderler de yollarda kaldı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava Adana'da da etkili olmaya devam ediyor. İki gündür devam eden yağışlı hava Adana merkezde yağmur olarak, kuzey ilçelerde kar şeklinde görüldü. Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle okullar iki gündür tatil edildi. Aşırı kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 52 santimi bulurken, köylerde 1 metreyi geçtiği öğrenildi. Bu nedenle bir çok köy yolu kapandı. İddebeli köyünün de yolu kapanınca yolları açmaya greyder gönderildi. Ancak aşırı kar nedeniyle yolu açmaya giden greyder de yolda kaldı. Greyderi köylüler traktörle çekmek istedi ancak o da kara saplanıp kaldı. Daha sonra hem grayder hem de traktör kurtarıldı. İlçede elektrik de kısım kısım verilebiliyor.

İlçedeki kar esareti en çok çocukları sevindirdi. Okula gitmeyen çocuklar sokağa çıkıp kar topu oynadı. Bazı yetişkinler ise bu durumu fırsat bilip çocukluklarına kardan adam yaptı. Bazı vatandaşlarda kar nedeniyle kapanan evlerinin önlerini açmaya çalıştı. İlçede kar yağışı hala devam ediyor. Kar yağışının sürmesi halinde yarın da okulların tatil olacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA