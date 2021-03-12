Adana'da kapkaççıların çantasını çaldığı yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
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Adana'da kapkaççıların çantasını çaldığı yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

12.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:09
Adana'da kapkaççıların çantasını çaldığı yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Adana'da 68 yaşındaki kadının çantası, motosikletli iki kapkaççı tarafından çalındı.

Adana'da 68 yaşındaki kadının çantası, motosikletli iki kapkaççı tarafından çalındı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yolda yürüyen Suna Menekşe'nin yanına yaklaşan motosikletli iki şüpheli, kadının kolundaki çantasını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sırada ekiplere olayı anlatan Menekşe, gözyaşlarına hakim olamadı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Menekşe, "Çanta elimde geliyordum. Karşıya geçecektim, motor önümde durdu. Önünden geçeyim derken elimden çantamı alıp kaçtılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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