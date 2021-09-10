Adana'da kapkaç zanlısını boynu ve elindeki dövmeler yakalattı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta bir kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, boynu ve elindeki dövmeden teşhis edilerek yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta bir kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, boynu ve elindeki dövmeden teşhis edilerek yakalandı.

Merkez Park'a giden G.K'nin (15) elindeki cep telefonu bir kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.

G.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurun beyanında, şüphelinin boynu ve kollarındaki dövmelerin yanı sıra 2 elinin parmaklarında da "Ahmet Asaf" yazılı dövme bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler bu yönde araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırma sonucunda kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.

Zanlı Baran T'nin (18) 700 liraya sattığı belirlenen cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun