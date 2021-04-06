Adana'da kapkaç sanığına 6 yıl hapis cezası verildi

Adana'da bir kadının cüzdanını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da bir kadının cüzdanını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık V.E, müşteki E.E. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki E.E, yolda yürüdüğü sırada motosikletli bir kişinin yanına yaklaştığını ve cüzdanını çaldığını belirterek, "Cüzdanımın içerisinde bir miktar para vardı. Şu an ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Benim cüzdanımı çalan kişin huzurda bulunan bu sanıktır. Zararım giderilmiş değildir." dedi.

Sanık V.E. ise motosikletinin olduğunu ancak hiçbir suça karışmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben hırsızlık yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirterek, V.E'nin "hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı V.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu