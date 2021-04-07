Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da kapkaç mağduru iki kardeşin, zanlının araçla kaçışına engel olmak isterken yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da kapkaç mağduru iki kardeşin, zanlının araçla kaçışına engel olmak isterken yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Tuğba A. (23), cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan verdi.

Tuğba A, telefonuna talip olan ismini bilmediği kişiyle 1900 liraya anlaştı.

Daha sonra Tuğba A, beraberinde kardeşi Ali İ. (19) ile telefonu almak için anlaştığı kişiyle evinin yakınında buluştu.

Alıcı kişi, plakası bulunmayan hafif ticari araçla adrese gidip inceleme bahanesiyle telefonu eline aldı.

Bu sırada zanlı aracına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Durumu fark eden iki kardeş, araca tutunarak şüphelinin kaçmasına engel olmaya çalıştı.

Aracı durdurmayan şüpheli, iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden oldu.

Hafif yaralanan kardeşlerden Tuğba A, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, iki kardeşin, kaçmaya çalışan sürücüye engel olmak için araca tutunması ve sonrasında yerde sürüklenmesi yansıdı.

Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:22:39. #1.16#
title