Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan gencin öldürülmesiyle ilgili aralarında babası ve annesinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan babası M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen annesi A.E, üvey annesi R.A. ile eniştesi M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay

Yalmanlı Mahallesi'nde 11 Kasım'da sulama kanalında çuval içinde ceset olduğunu görenler durumu polise bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kıyıya çıkardığı cesedin boynunda yara izi olduğunu ve ayağına taş bağlandığını belirlemişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cesedin 22 yaşındaki Ali E'ye ait olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında babası M.E, annesi A.E, üvey annesi R.A. ile eniştesi M.Ö'yü gözaltına almıştı. M.E'nin evde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla sulama kanalına götürerek attığı, anne, üvey anne ve eniştenin ise cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülmüştü.