Adana'da kanadına ip dolanan yarasa kurtarılarak doğaya salındı
Adana'da kanadına ip dolanan yarasa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da kanadına ip dolanan yarasa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde kanadına ip dolanan bir yarasa bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese giden görevliler, üzerinde yavrusunu taşıyan yarasayı kanadına dolanan ipten kurtararak, doğaya saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa