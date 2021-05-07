Adana'da kanadı kırık bulunan pelikan tedavi ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana'da kanadı kırık bulunan pelikan tedavi ediliyor

Adana'da kanadı kırık bulunan pelikan tedavi ediliyor
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Sugözü Mahallesi sahile yakın sulak alanda devriye görevi yapan jandarma ekibi, yerde hareketsiz yatan pelikanı gördü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi, muayene ettikleri pelikanın kanadının kırık olduğunu belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen pelikanın tedavisinin ardından doğal ortama salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da kanadı kırık bulunan pelikan tedavi ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 20:59:32. #1.16#

title