Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen kamyon şoförü yaralandı.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen kamyon şoförü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda Fevzi Duman idaresindeki 33 F 6618 plakalı mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.