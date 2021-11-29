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Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen kamyon şoförü yaralandı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen kamyon şoförü yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda Fevzi Duman idaresindeki 33 F 6618 plakalı mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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