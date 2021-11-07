Kamyonetten düşen kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da, kamyonetten düşen kişi yaralandı.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da, kamyonetten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamit Aktaş merkez Sarıçam ilçesinde otostop çekerek 35 AST 174 plakalı kamyonetin kasasına bindi.
Bir süre sonra Aktaş, hareket halindeki kamyonetin kasasından düştü.
Durumu fark eden aracın sürücüsü M.M, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hamit Aktaş, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.