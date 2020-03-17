Adana'da kamyonette 49 kilo 700 gram esrar bulundu Adana'da, bir kamyonetin gizli bölmesinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da, bir kamyonetin gizli bölmesinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir kamyonetle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekip, plakasını tespit ettiği kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında takibe aldı.

İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yapıldı.

Köpeğin, kamyonetin arka bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, aracın kasasının kalkmasını sağlayan ve orijinalinde olmayan damper sisteminin kurulu olduğu fark edildi.

Şoför kabinindeki bir düğmeyle sistemin çalıştırılıp kasanın yerinden kalkmasıyla alt bölümde 20 pakette 49 kilo 700 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. (39) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA