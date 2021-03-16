Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

16.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:17

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ceyhan yönüne giden Cevat Uzunçorap idaresindeki 07 CVG 52 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, Sefa Özkan'ın kullandığı 01 DK 884 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Ferit Nadir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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