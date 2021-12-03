Adana'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi, yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi, yaralandı.
Karacaoğlan Mahallesi Dörtyol kavşağında Durmuş Yurdaer yönetimindeki 01 ADY 388 plakalı kamyonet ile Hilmi Bahar idaresindeki 53 ABD 427 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Bahar yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Bahar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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