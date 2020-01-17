Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
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Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

17.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:40
Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

'nın merkez ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda, Bayram Süngü idaresindeki 01 TF 615 plakalı kamyonet devrildi.

Kamyonetin altında sıkışan sürücü Süngü ile araçtaki Rafuk, Beytullah ve Emre Kestek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aracın, sürücünün yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle devrildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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